Buffon ha detto sì! Inizia una nuova carriera sulle orme di Vialli

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 5 agosto 2023) Lontano dal calcio Gigic’è rimasto solo qualche ora. Dopo aver annunciato la risoluzione del contratto con il Parma e il conseguente ritiro dal calcio giocato, l’ex portiere di Juventus e PSG ha accettato la proposta della Nazionale Italiana di Calcio diventandone il nuovo Capo Delegazione. Un ruolo che in passato è stato affidato al compianto Gianluca, a partire da settembre, sarà di nuovo nel gruppo Azzurro per le sfide con la Nord Macedonia del 9 settembre e con l’Ucraina del 12 settembre, nella corsa verso gli Europei 2024 in Germania. Le parole di“Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani” ha scritto Gigisui ...