Brindisi | sfonda la sbarra del passaggio a livello e viene colpito dal treno | illeso l’automobilista

(Di sabato 5 agosto 2023) Questa mattina, intorno alle 7, un'auto ha sfondato la sbarra di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Erchie, in provincia di Brindisi, e ha urtato il treno che passava proprio in quell'istante. Al momento dell'incidente, il passaggio a livello era regolarmente chiuso. Il conducente dell'auto è rimasto illeso e non si registrano feriti tra il personale di bordo del convoglio, proveniente da Lecce e diretto a Martina Franca senza passeggeri. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La circolazione ferroviaria è ripresa alle 9.

Brindisi, sfonda la sbarra del passaggio a livello e viene colpito dal ... Open

