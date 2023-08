(Di sabato 5 agosto 2023) Marco, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'nella prossima Serie A

... venerdi prossimo con il Pisa in casa, e poi dell'in Serie A contro il Napoli . La prima ... Gelli (29' st Bidaoui), Mazzitelli (33' st Kujabi), Harroui (44' pt); Baez (33' st ...... al Milan mi hanno dato la possibilità di allenarmi in strutture all'avanguardia e mi hanno portato fino all'in serie A " sono state le prime parole di Marco, 23 anni, presentato ...L'in campionato per la Salernitana é in programma per il 19 agosto in casa contro la Roma. Monterisi, Romagnoli (dal 29' st Szyminski), Harroui (dal 15' st Kvernadze),(dal 15' ...

Brescianini: “Esordio con il Napoli Contro i Campioni d’Italia è il massimo” Pianeta Milan

È il giorno dell'ultimo test amichevole per i canarini, che oggi (ore 18), affrontano allo Stirpe il Cosenza di mister Caserta. I ciociari si sono allenati senza particolari problemi ...Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini ha parlato di mister Eusebio Di Francesco e di cosa chiede sul terreno di gioco: "Mister Di Francesco ci chiede di e ...