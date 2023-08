Brahim Diaz | nel precampionato Ancelotti gli ha concesso solo 100 minuti As

(Di sabato 5 agosto 2023) Si potrebbe dire che quando un giocatore si trasferisce al Real Madrid passa dalle stalle alle stelle. Doveva essere così anche per, trequartista tutta fantasia e piedi ottimi che ha trascorso le ultime stagioni al Milan, vincendo anche lo scudetto 2021/22. Quest’anno il Real lo ha riportato a casa alla fine del prestito con i rossoneri. Le intenzioni e la voglia di essere protagonista nei Blancos c’erano tutte, ancheera curioso ed entusiasta di accogliere un giocatore giovane ma maturo ed esperto. Eppure, stando ai numeri di questa, sembra che il tecnico italiano non lo veda come una prima scelta: “Nelle prime quattro prove della stagione ha totalizzatodi 93Nico Paz (51?) e Odriozola (12?) hanno avuto meno ...

Partenze : Ibrahimovic (a, ritiro), Bakayoko (c, Chelsea),(c, Real Madrid), Dest (d, Barcellona), Vranckx (c, Wolfsburg), Tatarusanu (p, svincolato), Tonali (c, Newcastle), Gabbia (d, ...... certificate dalla scarsa incisività in campo che ha portato Pioli a utilizzarlo spesso ma più per scampoli di partita, preferendogli il più rodato. I numeri di Charles, in questo senso, ...... Bellingham J., Joselu (dal 18' st Rodrygo), Vinicius Junior (dal 30' stB.). A disposizione: ... Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Tchouameni,, ...

Brahim Diaz, nel precampionato Ancelotti gli ha concesso solo 100 ... IlNapolista

Il calciomercato del Milan si infiamma con la ricerca incessante del vice Theo Hernandez e con Pioli che guarda a Calafiori ...Tuttosport concentra la sua attenzione sull’idea di formazione di Stefano Pioli per il Milan che verrà. Il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, la partenza di De Ketelaere all’Atalanta, Adli in usci ...