Boxe | Whyte positivo ad un controllo antidoping | salta sfida con Joshua

(Di sabato 5 agosto 2023) L’attesa rivincita dei pesi massimi tra Dilliane Anthonyè stata annullata dopo cheè risultatoad un test. Lo ha reso noto la società Matchroom Boxing che ha organizzato l’incontro. L’incontro era stato programmato per il 12 agosto alla O2 Arena di Londra.“Oggi, la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) ha informato Matchroom, l’Association of Boxing Commissions e il British Boxing Board of Control che Dillianaveva restituito risultati analitici negativi come parte di un protocollocasuale”, ha detto Matchroom in un comunicato. “Alla luce di questa notizia, il combattimento sarà annullato e verrà condotta un’indagine completa”, si legge ancora. SportFace.

Le combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua et Dillian Whyte, prévu le 12 août à Londres, n'aura pas lieu à cause des résultats d'un contrôle antidopage passé par ce dernier, ont déclaré ...Le combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua et Dillian Whyte, prévu le 12 août à Londres, n’aura pas lieu à cause des résultats d’un contrôle antidopage passé par ce dernier, ont déclaré s ...