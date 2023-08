Boxe | Jake Paul vs Nate Diaz stanotte in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Tutto pronto per la sfida tra. Si parte alle 02:00 nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto presso l’American Airlines Center di Dallas, in Texas. Dopo la sconfitta contro Tommy Fury, fratellastro di Tyson,cerca il rilancio. Di fronte c’è un nome noto delle arti marziali miste, come diversi avversari affrontati dallo youtuber in carriera: come Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva (tutti battuti). L’incontro prevede dieci round. Come detto, si parte alle 02:00, ma il match principale non inizierà prima delle 04:00. L’intera riunione sarà trasmessa in Italia in pay per view su Dazn al prezzo di 9.99 euro. “Sono in ottima forma al 100%. Mi sento al meglio. Ho portato una squadra completamente nuova. Mi sento bene. Quando sarò in forma e avrò il tempo giusto per ...