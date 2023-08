Bottiglie contro i cantanti | ormai è una moda Elettra Lamborghini s’infuria | “Cornuto!” video

(Di sabato 5 agosto 2023) “Chi è quel cornuto? Chiedi scusa, potevi farmi male”.ha dovuto fermare il suo concerto al Sammichele Music Festival, a Bari, quando uno spettatore ha lanciato unatta d’acqua sul palco rischiando di colpire la cantante. “E’ pericoloso, se hai bevuto non devi venire qua… Non voglio la tua acqua, non devi lanciarla…”, ha dettorivolgendosi al responsabile del gesto sconsiderato. “Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo uscire…”, ha detto l’artista prima di riprendere l’esibizione. Oggetti sui, precedenti illustri prima diNei giorni scorsi, negli Usa, diversi ...

...lanci di: la polizia inizialmente sarebbe stata colta di sorpresa come riporta Abc News : 'Quando l'influencer è arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza...... in tenuta anti - sommossa, per un paio d'ore si sono confrontati con i ragazzi che hanno scagliatodi loroe anche vasi di fiori del parco. Il 21enne Cenat è un video creator con 6,...Si registrano alcuni feriti anche tra gli agenti che, in tenuta anti - sommossa, per un paio d'ore si sono confrontati con i ragazzi che hanno scagliatodi loroe anche vasi di fiori ...

Bottiglie contro i cantanti, ormai è una moda. Elettra Lamborghini s ... Secolo d'Italia

La minuziosa deposizione di una signora ha portato alla vera scoperta Sembrava un gioco sfuggito di mano ad alcuni ragazzini in preda alla noia delle calde giornate estive quando una signora si è reca ...È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove una ventitreenne nigeriana, in evidente stato di alterazione ...