Bonus di 3 mila euro per i dipendenti con figli a carico | ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate

(Di sabato 5 agosto 2023) Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propriconsomme o rimborsi a titolo di benefit. Lan. 23/Edel 1° agosto 2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguitonovità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3(al posto degli ordinari 258,23) il limite entro il quale è possibile riconoscere aibeni e servizi esenti da imposte (ma la platea dei beneficiari è ristretta a coloro che hanno). Lo stesso decreto (Dl n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i ...

Riforma fiscale e novità attese per tasse e detrazioni Novità in riforma fiscale attese per... aliquota del 23% per i redditi sotto i 15euro aliquota del 27% per i redditi tra 15e 75 ...Ileuro spetta a genitori lavoratori dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico. Ma cosa succede se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti Ilspetta a entrambi per intero...L'art. 40 del c.d. decreto lavoro, ha sancito uneuro per lavoratori dipendenti. Si tratta dell'innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR. Tale ...

Bonus di 3 mila euro per i dipendenti con figli a carico, ecco la ... Il Denaro

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 1° a ...Bonus benzina 200 euro e bonus dipendenti 3mila euro: “pioggia” di aiuti in busta paga Buone notizie per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico: in arrivo il bonus 3000 mila ed il bonu ...