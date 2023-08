Bonus cicogna 2023 | domande fino al 31 ottobre

L' INPS ha pubblicato il bando 2023 per accedere al, concesso ai bambini nati o adottati nel 2022 e riservato ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane, ai dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici e ai pensionati già dipendenti ...Torna anche quest'anno il '' a favore dei bambini nati o adottati nel corso del 2022. L'Inps ha pubblicato nella giornata di ieri 31 luglio il bando e le domande possono essere inviate a partire da oggi 1 agosto e ...Da oggi, 1° agosto 2023, ci saranno tre mesi di tempo per presentare all'INPS la domanda per il2023. L'istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato il bando. Si tratta di un contributo pari a 500 euro in favore dei figli o degli orfani, nati o adottati nell'anno solare ...

Bonus Cicogna 2023, a chi spetta e come richiedere il contributo Inps entro il 31 ottobre Sky Tg24

Per dipendenti e pensionati Inps è previsto il bonus cicogna 2023 riconosciuto a chi, nel 2022, ha avuto figli.Per i lavoratori"dipendenti sono previsti fino a 3 mila euro esenti dall'Irpef sotto forma di rimborsi o benefit. Limite che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni.