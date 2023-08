Bomba d’acqua | tombini otturati | e le strade di Ostia diventano un fiume in piena

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023)– Il mal tempo non concede tregua. Dopo il temporale di ieri pomeriggio e la tromba d’aria che ha colto di sorpresa i bagnanti gettandoli nel panico, stamane sembrava tornato il sereno. Uno sprazzo di sole ha invogliato ad uscire di casa i lidensi che si sono fiduciosamente avventurati nellecittadine e al mercato, per sbrigare le commissioni del sabato mattina. Intorno a mezzogiorno però, si è scatenata la bufera costringendo ad una chiusura anticipata i banchi del mercato settimanale e al fuggi-fuggi generale, accompagnato da immagini a dir poco pittoresche con signore elegantemente coperte da tovaglie cerate a fiori, utilizzate come impermeabile. Marciapiedi completamente allagati, acqua fino alle caviglie Impossibile non finire nell’acqua fino alle caviglie, attraversamenti pedonali e marciapiedi completamente invasi dall’acqua, ...