Bologna | Lucumì infortunato nella sconfitta in amichevole con l’AZ

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilperde per 1-0 nell'contro l'AZ, Thiago Motta in ansia per l'infortunio di Jhon

Commenta per primo Ilè stato sconfitto in amichevole contro l'Az Alkmaar e alla partita non ha preso parte Marko ...per un problema muscolare e nel corso della gara si è fatto male anche...Guai in casa: durante l'amichevole contro l'AZ Alkmaarha chiesto il cambio: possibile trauma alla caviglia A poche settimane dall'inizio del campionato ildeve fare i conti con il primo ...AZ 1,0. La reazione degli uomini di Motta è a dir poco confusa e la gara scivola via lentamente fino al 64', quando Zirkzee si divora il gol del possibile pareggio da buona posizione ...