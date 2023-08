Bobby Fischer | scacchi matti

(Di sabato 5 agosto 2023) A una sessantina di km da Reykjavik sorge Selfoss, quasi 7000 abitanti. Qui è sepolto(Chicago, 9 marzo 1943 – Reykjavik, 17 gennaio 2008). È stato il primo first appeared on il manifesto.

[Nikola Tesla, storia di un genio truffato ]- Non aveva neppure 30 anni quando nel 1972 vinse il campionato del mondo di scacchi. Ma la vittoria non gli fu di buon auspicio: di ...L'incontro si disputò nel 1972 tra il campione del mondo, il sovietico Boris Spasskij, e lo sfidante americano Robert James, detto "". C'era la Guerra fredda e le due superpotenze ...[Nikola Tesla, storia di un genio truffato ]- Non aveva neppure 30 anni quando nel 1972 vinse il campionato del mondo di scacchi. Ma la vittoria non gli fu di buon auspicio: di ...