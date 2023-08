Blessin | la moglie colpita da un ictus | «Un momento difficile»

(Di sabato 5 agosto 2023) Ladi Alexanderè statada un: le parole del tecnico dell’Union Saint-Gilloise Dramma personale per Alexander: ladel tecnico ex Genoa, ora all’Union Saint-Gilloise, è stata infattida un. Per questo motivo il tecnico non era ieri sulla panchina della squadra nella vittoria contro lo Standard Liegi. Di seguito le sue parole. Our coach and his family are going through a tough time, due to personal circumstances. La Royale Union Saint-Gilloise wishes them all the strength they need. pic.twitter.com/uLJy7TiMcA — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 4, 2023 «Ètrovare le parole. Ho apprezzato il gesto della squadra con la maglietta prima della ...

