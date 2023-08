Black Bits | recensione | un thriller quasi distopico made in Italy che flirta con la fantascienza

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 5 agosto 2023) Ecco la nostradi, raro esempio diall’italiana con inserti sci-fi e“horror”: un film indubbiamente coraggioso e ambizioso ma un po’ frenato, sui limiti e le alterazioni dello sguardo La lenta rinascita del cinema di genere italiano non passa solo per l’horror ma anche per ilsci-fi, genere in cui i fratelli Mainetti hanno trovato una loro poetica e una loro definizione autoriale ma che ora appartiene anche al regista Alessio Liguori.è infatti un film pulito e piuttosto preciso nella messa in scena e nelle intenzioni, non sempre a fuoco nella scrittura ma anche in grado di sfruttare al meglio sia l’ambientazione claustrofobica casalinga che gli spazi aperti del ...