Bimba scomparsa | perquisiti i genitori di Kata

Eseguiti dieci decreti di perquisizione nei confronti di più familiari della bambina rapita e di altre persone, in qualità di terzi non indagati

Articolo in aggiornamento Svolta nel rapimento della piccola Kata , ladi 5 annidall'ex hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. Lo zio materno della piccola e altri tre cittadini peruviani sono stati arrestati. Le quattro misure cautelari sono state ...... firmate dal gip del tribunale di Firenze, nei confronti di peruviani coinvolti nel cosiddetto 'racket delle camere' dentro l'hotel Astor, l'immobile occupato dove lo scorso 10 giugno èla ...Eseguiti dieci decreti di perquisizione nei confronti di più familiari dellarapita e di altre persone, in qualità di terzi non indagati

Anche a quella di una zingara ladra di bambini. Ma della bimba peruviana di 5 anni tra le roulette dei Rom non c’era traccia. Una spedizione a vuoto, dunque, sintomo tuttavia del tormento che ...(Adnkronos) – Svolta nel giallo della scomparsa della piccola Kata, la bimba svanita nel nulla a Firenze lo scorso 10 giugno. Quattro misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari d ...