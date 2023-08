Bimba scomparsa a Firenze | perquisiti i genitori della piccola Kataleya | prese memorie dei cellulari

(Di sabato 5 agosto 2023) A poche ore dall’arresto dello zio diAlvarez e di altre tre persone, i carabinieri hanno perquisito ibambina di 5 annilo scorso 10 giugno. Si tratta di Miguel Angel Ramon Chicllo Romero e Kathrina Alvarez e l’intervento è stato messo in atto nell’ambito dell’esecuzione di oggi di una decina di decreti firmati dai pm Christine von Borries e Giuseppe Ledda nel fascicolo d’indagine per trovare la. Stando a quanto si apprende, gli inquirenti hanno dato ordine agli investigatori di un’attività specifica, ossia fare una copia forense delledei loro, soprattutto riguardo la loro attività sui social network, ed è pertanto servito un atto di perquisizione. In mattinata è arrivato l’annuncio che la Dda di ...

A poche ore dall' arresto dello zio di Kataleya Alvarez e di altre tre persone, i carabinieri hanno perquisito i genitori della bambina di 5 annilo scorso 10 giugno. Si tratta di Miguel Angel Ramon Chicllo Romero e Kathrina Alvarez e l'intervento è stato messo in atto nell'ambito dell'esecuzione di oggi di una decina di decreti ......, e di altre persone come terzi non indagati. Tra i perquisiti anche i genitori di Kata, Miguel Angel Ramon Chicllo Romero e Kathrina Alvarez, nell'ambito delle indagini per trovare laArrestato lo zio di Kata, laa Firenze

Caso Kata, arrestato lo zio della bimba scomparsa a Firenze | Perquisiti anche i genitori TGCOM

C'è una svolta nel caso di Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze dove viveva con la famiglia: è stato arrestato lo zio della piccola. Inoltre anche i genitori della picc ...Firenze, 5 agosto 2023 – Di pari passo con l’inchiesta sulle violenze nell’ex Astor c’è quella sulla scomparsa di Kataleya, la bambina di cinque anni sparita ormai dal 10 giugno. Per le violenze e il ...