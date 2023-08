Biasin | «Inter | sfumato Scamacca si torna su Balogun ben sapendo una cosa»

(Di sabato 5 agosto 2023) Fabrizioha parlato anche di Folarinto nel mirino dell’dopo il mancato arrivo di Gianluca. POST – Queste le parole di Fabriziosu X. “, attaccante. – Il preferito della dirigenza è sempre stato.– Il preferito del tecnico Morata.– Il “buon compromesso” era, sisu, benche accontentare l’Arsenal non sarà affatto semplice. Preghiamo“. Fonte: X Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Calciomercato, dall'al Milan: il punto su Sanchez, Samardzic, Ekitike e non soloAarrivano invece conferme sul nome di Alexis Sanchez, ventilato come eventuale ritorno: 'Mi hanno ...Calciomercato: 'Nessun problema per SamardzicDall'attacco al centrocampo con la possibilità che l'chiuda a breve un altro colpo. È ormai in chiusura l'affare con l'Udinese per ...Tra le altre reazioni, quella del giornalista e tifosoFabrizio, che ha twittato su X: "Con il ritiro al calcio giocato di Gigi Buffon va in pensione l'ultimo campione del mondo 2006. ...

Biasin su Linterista.it: "Inter povera ma bella" TUTTO mercato WEB

Inter e Milan a tutto tondo in questa fase del calciomercato. Fabrizio Biasin e Carlo Pellegatti hanno fatto il punto della situazione ...Biasin aggiorna sul capitolo attaccanti in casa Inter, da Scamacca passando per Sanchez. Il giornalista dà importanti aggiornamenti A RISCHIO - Fabrizio Biasin, a Tv Play, sull’affaire Scamacca: «Scam ...