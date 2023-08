Bernardeschi | “La Juventus deve tenere Vlahovic | ma non sarei sorpreso di vedere Lukaku”

(Di sabato 5 agosto 2023) L’ex calciatore della, ora al Toronto, Federico, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro ma anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Mi fa piacere ricevere attenzioni, se ci sarà la possibilità di rientrare io e la società decideremo insieme”. Su: “La Juve dovrebbe tenerlo? Ne sono convinto: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022-23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue condizioni. La pubalgia ti entra in testa e non ti fa stare bene mai, non sai quando va via. Io ne sono uscito operandomi. Dusan è un gran giocatore, è giovane e calcia punizioni e rigori. Serve tempo.in bianconero? Nonperché il calcio di oggi è un business e lo sarà sempre di più”. SportFace.

