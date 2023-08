Bernardeschi | «Il Milan ha Leao | un fuoriclasse La Juve tenga Vlahovic | gli serve tempo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023) Federico, attaccante del Toronto, ha parlato anche del mercato dellaa La Gazzetta dello Sport Dal Canada, Federicosegue il calcio italiano e lantus in particolare, la squadra che l’ha visto protagonista. Ci sono state voci di un suo ritorno in Serie A, destinazione Bologna, ma per ora tutto è fermo. A La Gazzetta dello Sport ha affidato i suoi pensieri relativi alla stagione sempre più vicina al fischio d’inizio. L’ESPERIENZA IN MLS – «Lo scorso campionato sono partito molto bene, con 8 gol e 4 assist in 13 gare. Quest’anno stiamo attraversando una fase di transizione e di difficoltà, sono cambiate tante cose, compreso l’allenatore e stiamo costruendo per la prossima stagione. Ci vuole pazienza». LEESI – «L’Inter è competitiva su tutti i fronti, è ...