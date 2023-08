Bergamo omaggia Elia Ajolfi | intitolato allo scultore un nuovo passaggio pedonale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 agosto 2023). È stato tra gli esponenti più importanti della scultura italiana contemporanea. Nell’anno della Capitale della Culturarende omaggio a uno dei suoi artisti: loavràa suo nome un. Si tratta dell’area – ancora in fase di ultimazione – fra via Ghislandi e via da Calepio che sarà soggetta a nuova numerazione. La proposta è stata presentata dall’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni e approvata in Giunta negli scorsi giorni. La commissione per la toponomastica recepisce così la volontà, espressa già a fine maggio, della famigliadi donare una scultura del maestro ad ornamento delinsediamento. La vita di...