Beppe Vessicchio vince la causa contro la Rai per i diritti d’autore

Per molti è e sarà per sempre il volto del Festival di Sanremo. Ma nonostante questo riconoscimento popolare,si è ritrovato a dover far causa alla Rai per una questione legata ai diritti d'autore. Questa volta non c'entra però la kermesse ligure, bensì un noto programma televisivo di Rai Uno ...Il direttore d'orchestravince la causa contro la Rai per vedersi riconosciuti i diritti di utilizzo di musiche da lui composte e interpretate per il programma tv "La Prova del Cuoco". La sentenza, ...La "musica" presenta il conto alla Rai. Con un uno - due che la porta a soccombere davanti al Tribunale di Roma (con sentenza a favore del Maestro) e davanti ad Agcom che ha dato ragione a Scf sui diritti connessi La "musica" presenta il conto alla Rai. Con un uno - due che la porta a soccombere davanti al Tribunale di Roma (con ...

