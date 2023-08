Beppe Vessicchio vince la causa contro la Rai | dalla “Prova del cuoco” alla prova di forza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Il maestroha vinto laintentatala Rai per vedersi riconosciuti i diritti di utilizzo di musiche da lui composte e interpretate per il programma tv “Ladel”. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Roma viene definita «un verdetto storico per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori» dal Nuovo Imaie.e l’amore per la musica È una vittoria importante. Il maestro è il “padre” di tanti giovani talenti. Ha un curriculum lunghissimo. Il suo amore per la musica lo porta a evidenziare l’importanza della qualità. Come ha fatto in un’intervista al “Giornale”. «I ragazzi», ha detto, «vogliono colpirti al primo colpo con verbi, ...