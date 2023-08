Bennacer lavora duro per recuperare dall' infortunio

(Di sabato 5 agosto 2023) Ismaelduramente per tornare al top dopo il gravee l'operazione al ginocchio. Ecco il video pubblicato dal centrocampista del Milan alle prese con il bilanciere in ...

Ismaelduramente per tornare al top dopo il grave infortunio e l'operazione al ginocchio. Ecco il video pubblicato dal centrocampista del Milan alle prese con il bilanciere in ...Milan, si avvicina Musah: pressing su Mazzocchi Il Milananche per rinforzare centrocampo e ... in attesa del rientro di. Dopo aver completato l'acquisto di Musah, il Diavolo si ...è avvisato. In ombra Romero , rispetto al match con il Real Madrid, così come è apparso ... Sul fronte mercato, la Juventusanche in prospettiva: bloccato il difensore Facundo Gonzalez , ...

VIDEO - Milan, prosegue il programma di allenamento di Bennacer Milan News

Il Milan può perdere un altro big, stavolta per un'offerta dal valore di 50 milioni di euro proveniente dall'Arabia Saudita ...Dopo tanti acquisti in casa Milan si lavora alle uscite. Non tutte sono però programmate, la dirigenza rischia di perdere un altro big.