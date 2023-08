Beach volley | Europei 2023 Nicolai Cottafava in semifinale! Battuti ai quarti Immers Van de Velde

La diretta testuale live di Cottafava/Nicolai - Immers/van de Velde , partita valevole per i quarti di finale degli Europei di Vienna 2023 di. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, dopo aver superato i francesi Basserau/Gauthier - Rat, tornano sulla sabbia per provare ad avvicinarsi alla zona medaglie. Non sarà però facile ...Nel pomeriggio, alle 14:45, spazio almaschile con la differita su Rai Sport della finale per il bronzo dei Campionati Europei 2022, andata in scena ieri a Vienna, in Austria. ...In Aggiornamento: Prosegue il percorso di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava agli Europei 2023 diin corso di svolgimento a Vienna (Austria). Gli azzurri infatti hanno da poco superato 2 - 0 (21 - 18, 21 - 18) i francesi Remi Bassereu e Arnaud Gauthier - Rat , staccando così il pass ...

In vetta i baby della Lube I due re del beach volley Quotidiano Sportivo

Eccoci giunti al sesto anno: il Bivona Beach Festival sta per ripartire. Tutto pronto per questa nuova edizione ...Martedì le spiagge della Romagna sono state interessate da un fenomeno che, a memoria, non si era mai verificato prima d'ora. Un' ondata di cavallette ha invaso stabilimenti balneari, lettini, ombrell ...