Basket | Visconti lascia il ritiro azzurro Pozzecco | “Lo ringrazio per l’aiuto in questo percorso”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo la vittoria dell’Italnella Trentino Cup 2023 contro la Cina (79-61), Riccardoè stato autorizzato are il raduno. “Prima di tutto lo vorrei ringraziare per ciò che ha dato alla squadra in questi giorni di raduno – ha detto il Ct Gianmarco– È un giocatore di alto livello e ci ha aiutato indi costruzione del gruppo. Dispiace davvero. Questi ragazzi sono tutti meravigliosi e ho una grande considerazione per tutti loro. Dobbiamo continuare a lavorare e a stare bene insieme”. Il 24enne è quindi il primo taglio del Ct in vista della definizione del roster per i Mondiali, al via il 25 agosto. Soddisfatto della prestazione Gabriele Procida: “Sono veramente felice di far parte digruppo, la ...