Basket | Repubblica Dominicana | niente Al Horford e Chris Duarte ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Novità importanti in arrivo dalla, o meglio da una combinazione di media locali, serbi e USA. Due delle tre maggiori stelle del Paese, infatti, non andranno a giocare i, in cui saranno nel girone dell’Italia in quel delle Filippine, a Manila. I due nomi non sono tra quelli qualsiasi: si tratta infatti di Al, centro dei Boston Celtics, e, guardia che lo scorso 6 luglio è stata scambiata dagli Indiana Pacers ai Sacramento Kings in cambio di due scelte al secondo giro ai draft 2028 e 2030.: Italia e Cina in campo per la finale della Trentino Cup 2023 Per quel che riguarda il trentasettenne nativo di Puerto Plata, una validissima carriera NBA alle spalle da terza scelta assoluta al draft NBA 2007, poteva essere ...