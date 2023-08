Basket | Camilla Valerio resta a Salerno anche nel 2023 24

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutivestirà ancora la maglia della Sirio’92. L’atleta originaria di Bolzano ha firmato il rinnovo per un’altra stagione, la quinta in totale e la quarta consecutiva alla corte di patron Angela Somma. Sarà suo il compito di conferire ancora una volta esperienza e qualità nel roster delle granatine, da quest’anno passato sotto la guida tecnica di NjegosVisnjic. “Sono felice di vestire ancora questa maglia, ringrazio la società per avermi voluto ancora una volta a, dove sono a casa. – ha detto– Negli ultimi anni ci siamo tolti insieme delle piccole soddisfazionise non è andata fino in fondo come speravamo ma questo non significa aver fallito, anzi dobbiamo imparare da ciò che non ha funzionato ...