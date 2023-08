Baseball | Europei Under 23 2023 | Italia | i convocati per Wiener Neustadt

(Di sabato 5 agosto 2023) Da martedì 8 l’giocherà gli23 a, una delle due sedi della manifestazione (l’altra è Schwechat). Il gruppo azzurro, composto di 20 giocatori, è partito nella serata di ieri verso l’Austria: è stato così ufficializzato il novero di coloro che saranno impegnati nell’avventura continentale. Così il manager Alberto D’Auria: “In quest’ultima parte di preparazione abbiamo purtroppo perso per infortunio tre lanciatori, ma siamo riusciti a sostituirli con ragazzi altrettanto validi. Ci presentiamo in Austria con un gruppo oltremodo competitivo, deciso a migliorare il terzo posto conquistato nel 2021 a Verona. Germania, Repubblica Ceca e Olanda hanno allestito ottimi organici, ma possiamo dire la nostra con un gruppo di ottimi battitori che si sono fatti le ossa nel ...

giovane atleta classe 2002 delle giovanili del PortaMortara, è stato convocato dal manager della Nazionale Italiana under 23 di baseball, Alberto D'Auria, per partecipare ai campionati europei di categoria.
CASTELLAMONTE - Ci sarà anche un po' di Canavese ai prossimi Campionati Europei di baseball che si terranno dall'8 al 12 agosto in Austria. Tra i convocati nella Nazionale categoria Under 23 che proverà ad essere protagonista a Wiener Neustadt c'è infatti Edoardo

TORONTO - Evidentemente ce l'ha nel sangue. E l'essere nato in Canada, probabilmente, ha acuito ancora di più quell'innata passione. Baseball e softball: per lui, Andrea Marcon, presidente della FIBS
Ci sarà anche un po' di Canavese ai prossimi Campionati Europei di baseball che si terranno dall'8 al 12 agosto in Austria. Tra i convocati nel