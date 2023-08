Barletta-Avellino | i convocati di Rastelli | la lista completa

La decisione di far disuptare a porte chiusecontinua a far discutere e dopo la nota di ieri nella quale il club biancorosso dichiarava "I l Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso ha ...Entrambi disponibili a ricopire "tutti i ruoli del centrocampo" i due arrivano acon l'...Esposta in un comunicato la posizione del club circa le porte chiuse al match contro l', .... L'ASD1922, con stupore e profonda amarezza, comunica che l'incontro amichevole di calcio programmato per domenica 6 agosto alle ore 19.00 presso lo stadio Cosimo Puttilli contro l'...

Barletta-Avellino a porte chiuse, il prefetto chiude lo stadio ilmattino.it

Avellino Summer Festival comunica il rinvio dei concerti di Michele Zarrillo e Berlino 84, entrambi previsti per la serata del 5 agosto 2023. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli e ...La sfida amichevole di Barletta, in programma domani al "Puttilli" alle 19, ha perso il protagonista più atteso. Il pubblico delle grandi occasioni, quello che nelle ...