Barkun e la fede nel complottismo. Letture utili per i ministri di Meloni

(Di sabato 5 agosto 2023) Al direttore - Caro Cerasa, dalle esternazioni del M5s e di FdI (in particolare, ma non solo) si può evincere che, se non tutti i populisti sono complottisti, tutti i complottisti sono populisti. Il retroscenismo, o cospirazionismo, fa parte della cultura profonda e viscerale degli italiani. Lo aveva capito Francesco de Sanctis già nel 1869: “In Italia ogni atto della vita pubblica ha due lati, uno apparente e un altro nascosto: vi è la scena e la controscena, perché le tradizioni della tirannide secolare ci hanno abituati alla cospirazione. Onde non sappiamo pensare a qualche cosa che dovrebbe per se stessa prodursi alla luce del giorno senza apparecchiarla colla cospirazione” (“Sopra Niccolò Machiavelli”). Se poi dalla storia passiamo alla cronaca, quest’ultima ci dice che, secondo un sondaggio di Swg (aprile 2023), il 15 per cento dei nostri compatrioti contesta Galileo: crede che ...