Bari | Bellomo Lega | ' Decaro denuncia discarica ma non lavora per evitare scempio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "E' davvero commovente (si fa per dire) vedere il sindaco checon un video social, passeggiando tra i rifiuti ingombranti abbandonati, una vera e proprianei vicoli diVecchia.non dovrebbe limitarsi a fare il cronista, raccontandoci quello che non va per colpa sua, mare di più e meglio perché certe immagini indecorose non deturpino la bellezza della nostra città. Anche alla luce di tutti i soldi che i cittadini baresi versano al comune, pagando un'apposita tassa per un servizio che non c'è o è molto carente in tutti i quartieri". Lo dichiara Davide, deputato della, che poi spiega: "Capisco che, nella strategia comunicativa del sindaco virtuale, la migliore difesa sia l'attacco. Tuttavia, ...