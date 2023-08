Barbie | verso il miliardo di dollari al botteghino per il film Il record è di Via col vento

(Di sabato 5 agosto 2023)boom. Cento milioni diseparano ‘’ dal traguardo delalglobale. Ildi Greta Gerwig, lanciato da Warner Bros Discovery, ha totalizzato 916,1 milioni die si prevede che raggiunga l’ambito benchmark da undiprima di lunedì. “Entrare a far parte del club delda miliardi diè un momento di svolta pere Greta Gerwig, poiché quest’ultima diventerà la prima regista donna solista a raggiungere quell’impresa”, ha dichiarato Shawn Robbins, capo analista di BoxOffice.com. Quando la pellicola raggiungerà l’ambita cifra, sarà il primoa incassare oltre un ...

... la protagonista trova Ruth seduta serenamente al tavolo ("Si dice che il suo fantasma viva al 17° piano", sussurra Ferrellla fine del film: ricordiamo che la creatrice diè morta nel ...... per giunta promosso insieme con. Corto circuiti dove non è neppure considerabile la minima ... forse, avrebbe vinto la curiosità invece un hashtag ha spostato un Paeseil rifiuto e persino ...... dal rosa metallizzato degli anni '90 al rosa neon degli anni 2000, il rosa disi è sempre ... stimolare il romanticismo, l'armonia nelle relazioni, è associato all'aperturagli altri, all'...

Attenzione, questo articolo contiene numerosi spoiler su Barbie; se ancora non avete avuto modo di vedere il film, forse vi conviene ripassare più avanti. Arrivata alla fine del film Barbie ( Voto: 7.