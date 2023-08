Barbie Stramba | il giocattolo è in preorder sul sito Mattel

(Di sabato 5 agosto 2023), ilcreato per il film, è disponibile per ilsulufficiale di– a questo link – e sarà spedita a partire dal 31 maggio 2024 (anche in Italia). Si tratta di unaSignature, quindi un’edizione limitata, che al momento viene venduta a 56 euro. La bambola ufficiale di Weird, ispirata al film con Margot Robbie e Ryan Gosling, indossa un outfit ispirato a quello che si vede nella pellicola: un abito rosa “sporcato” da pennellate di colore tutte su un lato, maniche a sbuffo e stivaletti pitonati. A completare il look di questa, i capelli corti molto “rock”, tagliuzzati e colorati e ovviamente i segni di pennarello sul viso....

L'unica a poterla consigliare sul da farsi è, quella su cui qualche bambina annoiata si è accanita, e che vive in parziale isolamento dando buoni consigli alleperfette (visto ...Se desiderate avere la vostra versione in carne e ossa (o meglio, in plastica) di, sappiate che la Mattel vi accontenterà. Il filmè diventato il vero e proprio fenomeno mediatico dell'estate.

