Barbie squarcia le certezze del Dragone

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 agosto 2023) In un Paese tradizionalmente maschilista e poco propenso al cambiamento un film come questo potrebbe contribuire a sfondare quel “tetto di cristallo” che sembra ancora ricoprire buona parte dei cieli cinesi. Per ora il successo è enorme. La sceneggiatrice Zhou Xiaoxuan: "Ogni cinema può essere uno spazio che ospita il femminismo"