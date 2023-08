Barbara D’Urso | la rarissima foto su Instagram con il figlio | “Per sempre uniti”

Leggi su dilei

(Di sabato 5 agosto 2023) Molti potrebbero pensare il contrario, maè enormemente riservata. Non ha mai dato in pasto alla stampa – almeno volutamente – il suo lato privato, soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia, come i figli. Solo in rarissime occasioni si è concessa di condividere qualche scatto, come in occasione dei compleanni. Il 4 agosto, ilGiammauro ha compiuto gli anni: così, laha voluto condividere unadel passato. In cui è davvero bellissima., ladel passato con ilsuNonostante il periodo turbolento,non ha fatto una piega. Dopo aver ricevuto lo stop per Pomeriggio Cinque da ...