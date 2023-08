Bar | su una lavagna all' ingresso spunta un messaggio perfetto per i single | Da noi birre ghiacciate come

(Di sabato 5 agosto 2023) Bar, davanti ad uno di essi su una lavagnetta compare una dir pocoper chi si è appena lasciato con la propria fidanzata: ecco cosa c'è scritto Le scritte sulle lavagnette dei bar sono una caratteristica comune in molti locali, specialmente quelli con un'atmosfera più informale e accogliente. Queste parole sono spesso utilizzate per comunicare informazioni, promuovere offerte speciali, condividere citazioni divertenti o ispiratrici, o semplicemente aggiungere un tocco di originalità e creatività all'ambiente. A volte semplicemente viene mostrato tramite le frasi bianche su sfondo nero il menù del giorno con le specialità culinarie offerte per i clienti che lo scelgono. Insomma, i bar possono utilizzare il metodo 'all'antica' (ma sempre efficace) per promuovere giornate speciali, sconti o happy hour. Spesso, però, sulle lavagnette ...

... farmacie, distributori,, ristoranti e tabaccherie nei comuni di Giugliano in Campania, Sant'Antimo, Casandrino, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Aversa, Sant'Arpino, Casaluce e Teverola. In...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Savona Savona,chiuso persettimana per motivi di ordine pubblico Posted on 5 Aprile 2022 5 ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni ine pizzerie ...

Progetto "Bar Biancoscudato": pubblici esercizi danno vita a una ... Padova Calcio

Furto nel corso della scorsa notte, tra venerdì 4 e sabato 4 agosto 2023, al Twins bar di piazza Goldoni 4b. Attorno alle 2.30, come testimoniamo i frame delle telecamera (video in calce all’articolo) ...In una sola sera sono riusciti a mettere in atto ben 11 rapine ... colpito supermercati, farmacie, distributori, bar, ristoranti e tabaccherie nei comuni di Giugliano in Campania, Sant'Antimo, ...