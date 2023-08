Balneari | Zucconi Fdi | ' M5s perde altra occasione per stare in silenzio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Anche oggi l'M5s ha perso l'di tacere con dichiarazioni facilmente smentibili: la mappatura delle concessioni, che ora ritengono inutile, era stata prevista nel ddl Concorrenza quando al governo c'erano loro". A dirlo il segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d'Italia Riccardoin risposta al comunicato stampa degli esponenti del Movimento 5 stelle Sergio Costa e Antonio Caso. "Fa sorridere come l'M5s - continua - voglia attaccarci su un tema come questo quando tra l'altro la proroga delle concessioniera stata fatta e dal governo giallo-verde con la legge di bilancio 2018. E ancora il tavolo per la mappatura nazionale delle coste in concessione era stato previsto dal governo Draghi di cui i Cinquestelle facevano parte". Infine, ...