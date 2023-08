Peccoscivola durante le qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Il ducatista alla fine è quarto a 0.736: dopo la caduta torna ai box e cerca di risalire sulla seconda GP23, ma non ha il ......unasenza conseguenze nel corso della sessione, Raul Fernandez e Maverick Vinales (+0"803), chiude la top ten il francese Fabio Quartararo sulla Yamaha a 0"946. Solo 14esimo Pecco...La Ducati pare ancora la moto da battere, se non altro per l'efficacia complessiva: Pecco, ... frenato da un problema tecnico al mattino e da unanel pomeriggio. In casa Aprilia si ...

Bagnaia, scivolata sul bagnato nelle qualifiche La Gazzetta dello Sport

Pole position per Marco Bezzecchi nel diluvio di Silverstone. Il pilota della Ducati VR46 stampa il tempo di due minuti, 15 secondi e 359 millesimi, prima di scivolare a terra a tempo ormai scaduto. I ...Qualifiche bagnate a Silverstone. Il classico meteo inglese ha provocato molte scivolate anche per nomi illustri della griglia. Bezzecchi non ...