Premessa La pulizia delle scale è un servizio normalmente affidato al custode o,più spesso, ... o ad altro soggetto privo dei requisiti sarebbe da considerarsi nulla , essendo tale...Niger, guerrapiù vicina. La Francia sapeva del golpe ma non ha fatto nulla I capi di stato maggiore dell'... ma diffida dell'diretta e non vuole nemmeno essere sospettata di essere ...Se ne parla troppo poco e male, per questo è opportuno rilanciare, attraverso la nostra ...di risposta che è partito a giugno e che riguarda circa 38mila persone prevede un raggio di...

Azione sempre più a sinistra: sì al salario minimo di Conte ilGiornale.it

Intanto il leader di Azione Carlo Calenda sembra nella pratica di voler favorire un accordo organico con gli altri partiti di centrosinistra. Lo dicono le mosse e i temi cavalcati, tra tutti il ...Con il consueto garbo istituzionale, il presidente della Repubblica non ha nascosto un certo fastidio di fronte alle uscite infelici degli esponenti di Fratelli d’Italia e alle inutili polemiche a Mon ...