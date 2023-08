Avvistamenti storici su Roma | il “sigaro volante” del 1954

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023) La bella signora che posa come una modella per il fotografo del Momento Sera, quotidiano seraleno del 19 ottobresta ad indicare la posizione del discovisto da lei il giorno precedente. Come già scritto in altre occasioni, ilè stato un anno particolare per gliin Italia e Francia, ed anche anon si fecero attendere troppo. In molti li videro per le strade dell’Urbe. Una delle tante foto pubblicate sui quotidiani, simili fra loro dove il perno della testimonianza di un avvistamento di un Ovni, oggettonon identificato, era il testimone stesso. A volte lo dimentichiamo, ma è la persona che subisce il caso, il testimone, al centro del caso in sé. La signora in questione, Gabriella Restelli, osservò la mattina del 18 ...