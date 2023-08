Avellino | paura in autostrada | lite sul bus | autista - eroe salva 70 passeggeri

Un cinquantenne extracomunitario diretto adnon è sceso alla sua fermata e, dopo che l'extraurbano aveva imboccato nuovamente l'autostrada in direzione Bari, ha cominciato a inveire contro l'...... cercheremo e racconteremo storie che guardano al domani senza, senza accontentarsi. Per il ...solitamente esso non è di casa e per questo si toccheranno diversi paesi delle provincie di.... Si è concluso a tarda notte un'intervento di ricerca e soccorso di un gruppo di scout sul monte Terminio. I 26 ragazzi erano partiti in mattinata dal comune di Serino (Av) per raggiungere l'...

Avellino, paura e delirio in piazzetta Perugini: giovane si lancia dal ponte Ottopagine

Un cinquantenne extracomunitario diretto ad Avellino non è sceso alla sua fermata e, dopo che l'extraurbano aveva imboccato nuovamente l'autostrada in direzione Bari, ha cominciato a inveire contro ...FOGGIA – Aveva perso la fermata e per scendere dal bus in corsa ha pensato di aggredire l’autista, staccare le chiavi del mezzo dal quadro e costringere così alla fermata. Ma il pullman stava viaggian ...