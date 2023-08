Autunno in piena estate | nubifragi per altre 24 ore Sud | rischio eventi estremi Mercoledì torna il caldo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 agosto 2023) Ancora, grandine e vento per24 ore sull’Italia per effetto del ciclone Circe. Con la nuova settimana ci sarà poi un miglioramento e daè prevista una nuova fase più calda in graduale arrivo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che Circe si muoverà lentamente verso i Balcani: nelle prossime 24 ore avremo ancora maltempo e temporali anche intensi. Il vento ci accompagnerà fino a martedì mattina, le temperature scenderanno sensibilmente fino a lunedì. Le temperature sono previste in discesa con picchi minimi di 10 gradi al mattino di lunedì in Pianura Padana: a Torino e Milano si avrà bisogno del piumino per qualche ora, poi il termometro salirà a fatica fino a 24-25°C. Insomma il ciclone Circe ha trasformato l’inper qualche ...