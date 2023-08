Auto della Moglie del Sindaco Si Sfrena e Finisce nel Fiume | Intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 5 agosto 2023) Teramo - Un incidente inaspettato ha scosso la tranquillità di Isola del Gran Sasso, con un'che ha preso vita propria e si è diretta verso il. La vettura coinvolta appartiene alladelpiccola località in provincia di Teramo, ma fortunatamente non c'erano passeggeri a bordo e nessun ferito è stato riportato. L'episodio ha richiesto l'tempestivo deidel, i quali sono riusciti a recuperare l'dalle acque del. La Fiat 500L era stata regolarmente parcheggiata nel cortilepropria residenza, ma improvvisamente si è messa in movimento da sola. Ha percorso una certa distanza a una velocità sempre crescente, finché non è piombata in una ...