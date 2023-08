Attentato a Tel Aviv Morta un guardia

(Di sabato 5 agosto 2023) Sono stati registrati due nuovi episodi drammatici nel conflitto fra israeliani e palestinesi. A Tel, un militante della Jihad islamica ha commesso unin una via pedonale affollata, ferendo gravemente unamunicipale e causando la morte di un'altra. Nel frattempo, in Cisgiordania, un ragazzo palestinese è stato ucciso dagli spari di israeliani durante un confronto fra coloni e abitanti palestinesi. La polizia israeliana ha arrestato due estremisti di destra ebrei, uno dei quali è sospettato di aver sparato al ragazzo. Un ministro palestinese ha chiesto che il partito 'Potere ebraico' sia incluso nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Hamas e la Jihad islamica hanno collegato i due eventi definendo l'uccisione del ragazzo un'operazione eroica.

E' morto l'israeliano, una guardia municipale diAviv, ferito oggi a colpi di arma da fuoco da un attentatore palestinese giunto dalla Cisgiordania. Lo ha reso noto il portavoce dell'ospedale in cui era stato ricoverato.Un israeliano è morto e l'assalitore è stato neutralizzato. È il bilancio sommario di una sparatoria avvenuta aAviv . La polizia ha comunicato che si è trattato di unpalestinese. L'uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, anche se ancora è incerta la dinamica di quanto successo proprio ...È morto l'agente israeliano della guardia municipale ferito in unAviv sabato 5 agosto insieme ad altre due persone. Secondo una prima ricostruzione fornita dai media locali , un uomo avrebbe destato i sospetti di due agenti, i cui inviti a fermarsi ...

Sparatoria a Tel Aviv: un morto e 2 feriti. Ucciso l'assalitore 'membro Jihad islamica' Sky Tg24

A Tel Aviv un militante della Jihad islamica è stato protagonista di un attentato in un'elegante via pedonale, in quel momento affollata. Ha sparato a bruciapelo su una guardia municipale, ferendola ...E' morto l'israeliano, una guardia municipale di Tel Aviv, ferito oggi a colpi di arma da fuoco da un attentatore palestinese giunto dalla Cisgiordania. Lo ha reso noto il portavoce dell'ospedale in ...