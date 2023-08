Attacco al petrolio Kiev fa infuriare Mosca | Bastardi | vi puniremo

(Di sabato 5 agosto 2023) Cambio di strategia nella controffensiva ucraina: i porti nel Mar Nero diventano area di guerra, le petroliere e le navi civili russe sono obiettivi militari. Occhio per occhio, greggio per grano. Il Cremlino furente: siete dei terroristi

... quindi il bombardamento di una raffineria dia Samara, infine l'abbattimento del ponte di Crimea da parte di droni acquatici e l'alle navi mercantili russe nelle acque del Mar Nero -...Attraverso lo Stretto di Hormuz transita circa il 20 per cento delgreggio mondiale. ... mobilitando piccole imbarcazioni d', unità paramilitari e sistemi lanciamissili.La petroliera russa non stava trasportando, fortunatamente, combustibile o. Se la nave fosse stata carica l'ucraino si sarebbe potuto trasformare in un danno ambientale di ...

Attacco in Crimea, droni marini contro base di Novorossijski in territorio russo - Zelensky: export alimentare fattore chiave per stabilità mercati

Cambio di strategia nella controffensiva ucraina: i porti nel Mar Nero diventano area di guerra, le petroliere e le navi civili russe sono obiettivi militari.Kiev in due giorni ha alzato il livello dell'offensiva su navi di valore strategico, rivendicando "azioni legali" sulle sue acque territoriali ...