Attacco a Tel Aviv | spari e paura | un ferito | ucciso l' attentatore

(Di sabato 5 agosto 2023) Un uomo è rimasto gravementeda colpi d'arma da fuoco a Telin un sospettoterroristico. In un comunicato, le forze dell'ordine hanno fatto sapere che l'aggressore armato è stato colpito ed è morto. La sparatoria è avvenuta a Montefiore Street, a Tel, secondo quanto riferisce il Jerusalem Post. Ilgrave è un uomo sui 40 anni, una guardia municipale, ora ricoverato al TelSourasky Medical Center. Almento altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve. L'uomo palestinese che ha effettuato l'a fuoco a Tel, in cui è rimasto gravementeun israeliano, è stato identificato dall'intelligence interna dello Shin Bet come un membro del gruppo terroristico della Jihad islamica ...