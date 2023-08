Attacchi alle navi russe | l’invito dell’Onu a frenare l’escalation indispettisce Kiev | «Guterres fa l’avvocato del diavolo»

(Di sabato 5 agosto 2023) Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ha invitato Ucraina e Russia ad astenersi da ogni azione che potrebbe provocare un’ulteriore escalation della guerra in corso. Un tentativo dil’offensiva ai porti russi dopo i recentiucrainiinfrastrutture petrolifere di Mosca – soprattutto quelli al porto di Novorossiyrsk e alla nave Sig – e all’annuncio del Servizio idrografico di Stato ucraino che ha dichiarato zona a rischio di guerra l’area marina di sei porti nel Mar Nero. «Abbiamo visto le notizie sull’accaduto. Le Nazioni Unite non sono in grado di confermare queste informazioni. Ribadiamo con forza il nostro invito a tutte le parti interessate ad astenersi da qualsiasi retorica o azione che possa intensificare ulteriormente il conflitto», dichiara, ...

Le fortificazioni russe sono un mix di scavi e reticolati, gli scontri sono feroci. In un mese riconquistati solo 88 chilometri quadrati, ma ne sono persi 64 nel nord Luhansk. Attacchi anche sul mare ...e lascia intendere che Mosca potrebbe lanciare ulteriori attacchi contro i porti ucraini in risposta agli attacchi alle navi nel Mar Nero. “Capiscono solo la crudeltà e la forza. Evidentente per loro ...