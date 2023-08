Atp Wta Washington 2023 | gli Usa sognano la doppietta | in semifinale Fritz | Pegula e Gauff

(Di sabato 5 agosto 2023) Il torneo combined diè ormai entrano nelle fasi calde. Sia l’evento Atp che quello Wta sono giunti alle semifinali e i giocatori rimasti in corsa per il titolo sono sempre meno. Tra questi tanti americani, determinati ad alimentare i sogni del pubblico di casa. Nel maschile c’è Taylor, prima testa di serie del torneo e reduce dal titolo di Atlanta, che ha battuto sia Murray che Thompson per garantirsi un posto tra i migliori 4. A separarlo dall’atto conclusivo del torneo c’è Tallon Griekspoor, vittorioso ai danni di Monfils e Wolf. E’ stato eliminato a sorpresa invece Frances Tiafoe, seconda forza del seeding, ko contro Evans. Il britannico se la vedrà incontro un Dimitrov riposato, il quale ha potuto beneficiare del ritiro di Humbert. TABELLONE ATP MONTEPREMI ATP TABELLONE ...

Tennis NewsTennis Manca poco all'inizio della seconda parte della stagione di tennis. Al via i tornei sul ... Nell'ultima settimana, in ambito, una nuova vincitrice è stata incoronata. Ha vinto ...Il tennis che so esprimere è di buon livello e pertanto l'obiettivo top 100è più che ... In chiave tricolore Elisabetta Cocciaretto pochi giorni fa ha conquistato il suo primo titoloentrando ...... l'ultima vittoria è arrivata all'Washington, con il successo del bulgaro per 6 - 4, 6 - 3 . La ... Neldi Washington, vince una super Marta Kostyuk, che supera Caroline Garcia con un 6 - 2, 6 - ...

I risultati dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger (05 Agosto 2023) LiveTennis.it

Il cemento di Washington si prepara al penultimo atto: Pegula, Samsonova e Sakkari sono tre delle quattro semifinaliste, attesa la vincente tra Bencic e Gauff ...Il Canadian Open di tennis, noto anche come National Bank Open, è un torneo WTA e ATP in programma da venerdì 4 agosto a domenica 13 agosto 2023 sui campi in cemento di Toronto e Montreal. I campioni ...