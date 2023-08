ATP Los Cabos 2023 | Tsitsipas e De Minaur in finale | battuti Coric e Koepfer

(Di sabato 5 agosto 2023) Saranno Stefanose Alex Dea giocarsi la settima edizione del titolo ATP di Los. Sul cemento messicano, che vanta vincitori illustri come Daniil Medvedev nella passata stagione, ci aspetta unache, almeno sulla carta, appare parecchio scontata. Ma prima, raccontiamo come sono andate le semifinali, svoltesi in maniera opposta. Il greco ha passeggiato contro Borna, a cui ha inflitto un sonoro 6-3 6-2. L’equilibrio è durato cinque giochi, poi il numero 5 al mondo ha preso il largo con il primo dei tre break conquistati in partita, andando così a vincere nove dei successivi dodici giochi per quella che è la terzadella sua stagione, dopo gli Australian Open e Barcellona, venendo sconfitto entrambe le volte. Assai più duro il confronto per Alex De ...

