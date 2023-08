Atp 500 e Wta 500 Washington 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 5 agosto

(Di sabato 5 agosto 2023) Il, glie l’didiper quanto riguarda l’Atp 500 e Wta 500 di. Sul cemento del ‘Mubadala Citi DC Open’, dopo un venerdì intenso in cui molti giocatori sono stati chiamati al doppio impegno, è tempo di semifinali. In campo tanti americani, da Taylor Fritz a Jessica Pegula, entrambi testa di serie numero uno dei rispettivi tabelloni. In palio quattro posti (due al maschile e due al femminile) per le finali: chi se li assicurerà? Di seguito ilcompleto, conitaliani. Stadium Non prima delle 20 – (1) Pegula vs (4) Sakkari A seguire – (3) Gauff vs (8) Samsonova Non prima dell’1 – (1) Fritz vs (12) Griekspoor A seguire – (5) Dimitrov vs (9) ...

Continua il momento d'oro di Taylor Fritz che mette a segno, nell'arco di poche ore, una non facile doppietta qualificandosi per le semifinali dell'di Washington . il tennista americano, costretto dalla pioggia dei giorni scorsi a dover giocare due match nello stesso giorno, ha da prima superato in rimonta il Fab Four Andy Murray per 67

L'aggiornamento sui due Atp 250 di scena questa settimana in Austria e Messico, precisamente a Kitzbuhel e Los Cabos.